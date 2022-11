Questo video non mostra dei brogli elettorali in un seggio degli Stati Uniti

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’8 novembre 2022 è stato pubblicato su Facebook undi 25 secondi chela ripresa di una televisione in cui è trasmesso un programma di notizie; vieneto un uomo che, in unelettorale, scrive su delle schede utilizzate per il voto. In sottofondo si sentono dei commenti in lingua inglese nei quali la persona che ha condiviso il filmato con la trasmissione televisiva chiede «cosa sta segnando?» e «Cosa sta facendo sfogliando le schede? Guarda la telecamera. Segna. Si guarda intorno. Che diavolo sta facendo?». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha condiviso il post, che recita: «Elezioni USA: Alc’è chi segna le schedepure in diretta TV». Si tratta di un contenuto circolato senza il ...

Open

... oltre che in Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania e Regno Unito) che unisce offre contenuti audio enon solo in streaming ma anche in download.è un contenuto esclusivo per gli ...... su TikTok ci sono svariati profili che trattano temi di cronaca nera indalla durata massima ... È, per, necessario applicare un certo distacco emotivo dalle storie che si ascoltano o si ... No! Questo video su un "maiale nazista ucraino" non è stato realizzato da una TV israeliana Infatti già nel 2016 inizia a pubblicare video sulla piattaforma di Musical.ly ... “È veramente stancante questo mondo, ora che lavoro nel cast di X Factor la mia giornata è divisa in due parti: le ...Piovono palline: il centro di Torino, in occasione delle Atp Finals che inizieranno questa domenica, è stato invaso da delle gigantesche palline da tennis. Da piazza Castello a via Roma, ci si prepara ...