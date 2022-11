Agenzia askanews

Certo, c'è la famiglia, ma c'è bisogno di qualcosa anche all'esterno: dasiamo tutti più in ... Isono per il 56% donne e la prevalenza femminile resta invariata negli anni, a dimostrazione ...... aiutare proprio quei piccoli Comuni che danon sono in grado di approfittare delle risorse ... Soffermandosi poi sul tema dei, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, i quali ... I NEET soli e disorientati, servono nuove politiche pubbliche Milano, 8 nov. (askanews) - L'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di NEET, giovani dai 15 ai 34 anni che non lavorano, né studiano: ...