Frasi sul cibo | il piacere della cucina e del buon vino

Leggi su dilei

(Di martedì 8 novembre 2022) Chi non adora mangiare, gustare specialità gastronomiche italiane e non? Provare nuovi sapori oppure restare fedeli alla tradizione e ai piatti tipici, che ricordano l’infanzia. Laè meravigliosa, da sempre l’uomo si deve rapportare con il, prima semplicemente per sopravvivere, oggi e negli anni invecere è diventata una vera e propria arte, da imparare e coltivare. E come sappiamo, ilarriva nel nostro corpo e contribuisce al nostro benessere fisico e mentale. Cerchiamo di essere oggi sempre più consapevoli e attenti a ciò che mangiamo, a creare un rapporto equilibrato con lae i piatti che ci piace gustare. Vediamo alcune delle più belle e significativesulche DiLei ha scelto per te.sulla ...