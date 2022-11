NextGen Finals 2022 | i favoriti Musetti parte avanti | Draper e Nakashima inseguono | Stricker variabile impazzita

(Di lunedì 7 novembre 2022) Chiuso anche il Masters1000 di Parigi, è tempo di trasferirsi in Italia per due degli ultimi prestigiosi appuntamenti deltennistico. Si comincia dall’Allianz Cloud Milano, con le; una edizione storica per l’Italia, che può vantare trecipanti, dato che sottolinea come il movimento stia producendo giocatori di talento (sono otto gli azzurri nei primi 20 Next Gen in classifica). Tra di loro non nasconde ambizioni di vittoria Lorenzo. Il tennista di Carraraa tutti, almeno sulla carta. Il suo ultimo mese ha certificato una sua crescita esponenziale sul cemento, togliendosi la soddisfazione del successo a Napoli battendo Matteo Berrettini ed i quarti a Parigi-Bercy, sgonfiandosi però al cospetto di Novak Djokovic. Lorenzo è ...

Musetti, si diceva, è diventato l'uomo da battere a Milano. Ma non è l'unico che può ambire al successo conclusivo. Nel suo stesso girone (in cui affronta tutti giocatori mai incontrati prima) c'è il ...Realizzerò tutto quello che ho fatto più in là' Holger Rune salta ledi Milano In conferenza stampa aveva detto non so, devo valutare ma poco dopo è arrivata la conferma ufficiale. ...Angelo Binaghi, presidente della FITP, è intervenuto durante la presentazione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals di Milano: "Bisogna ripartire da Milano, capitale industriale del Paese. Abbiamo ...