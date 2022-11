Comune di Balvano | Concorso per 1 Operaio Specializzato

(Di domenica 6 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeconduttore macchine operatrici complesse, per il settore servizi tecnici, categoria B. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo parziale ed indeterminato. Bando diE' indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato all'individuazione di un posto di- conduttore macchine operatrici complesse - categoria B, posizione economica B3, da assegnare al settore servizi tecnici, part-time ed a tempo indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati sul sito internet del ...

