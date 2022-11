Appello Papa Francesco “Ue non lasci sola l’Italia sul fronte dell’immigrazione”

(Di domenica 6 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La vita va salvata in mare ed i migranti vanno accolti e integrati. Ma lo sforzo non può ricadere solo sulle spalle di alcuni Paesi come”. Cosìsull’aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein.Al nuovo governo “auguro il meglio per il bene del. Io sempre auguro il meglio a un governo perchè il governo è per tutti e gli auguro il meglio perchè possa portareavanti”. E richiama alla responsabilità: “Troppi governi caduti”, dice il pontefice. Sul premier donna “è una sfida”, commenta.Ed in un telegramma a Mattarella assicura “una speciale preghiera per la diletta nazione italiana”. Ed in merito all’Ucraina “le crudeltà non sono del popolo russo, perchè il popolo russo è un popolo grande: è dei mercenari, è dei soldati che vanno a fare la ...

"Il problema migranti va risolto in Africa"Francesco ha poi continuato sulle soluzioni per ... L'del pontefice è stato ancora verso l'Europa: " Deve cercare di fare dei piani di sviluppo ...
"L'Italia non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa, la responsabilità è europea ma la vita fei migranti va salvata perché il ...