(Di venerdì 4 novembre 2022) L', la compagnia di bandiera russa, torna aall'internazionale di, in Libano, dopo più di sei mesi dalla sospensione dei voli russi in uno dei principali scali aerei ...

Agenzia ANSA

... Ali Hamiye, l'ambasciatore russo a Beirut Alexander Rudakov, e il direttore generale diSergei Prosvinov. Laha esercitato pressioni sulle autorità libanesi perché riprendessero i ...... European Union Aviation Safety Agency metà della flotta russa dell', fatta di Boeing (Usa) ... La realtà è che anche lacon tutto il suo gas e il suo grano non potrebbe diventare ... Russia: Aeroflot tornerà a operare all'aeroporto di Beirut L'Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, torna a operare all'aeroporto internazionale di Beirut, in Libano, dopo più di sei mesi dalla sospensione dei voli russi in uno dei principali scali aerei t ...«A Kiev 450 mila abitazioni senza corrente elettrica», lo scrive su Telegram il sindaco della Capitale ucraina Vitali Klitschko, che lancia un appello ai cittadini: «risparmiate energia elettrica il p ...