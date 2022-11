Maserati | nel terzo trimestre ricavi +23%

(Di venerdì 4 novembre 2022) TORINO -ha chiude ildell'anno connetti a quota a 630 milioni (), in crescita rispetto ai 514 milioni dello stesso periodo del 2021. Per quanto riguarda i primi 9 ...

TORINO -ha chiude il terzo trimestre dell'anno con ricavi netti a quota a 630 milioni (+23%), in ... si devono soprattutto alla nuovissima Grecale, lanciatagiugno 2022, che continua ad ...... come laMC20 . Dunque, si tratterebbe di un modello tutto nuovo, progettato partendo da ... Tuttavia, dalla parole del CEO sembra un progetto molto più teorico o comunque lontanotempo. ... Maserati, al lavoro per un futuro autonomo da Stellantis TORINO (ITALPRESS) – Maserati ha chiude il terzo trimestre dell'anno con ricavi netti a quota a 630 milioni (+23%), in crescita rispetto ai 514 milioni dello stesso periodo del 2021. Per quanto riguar ...