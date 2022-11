Qrishing | la nuova frontiera delle truffe bancarie sul web | “Attenti a ciò che scansionate”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Leonline sono in continua evoluzione e ora è stato approntato un nuovo sistema per carpire i dati sensibili dei malcapitati cittadini: il cosiddetto “”. Questo raggiro si aggiunge alle ormai note tecniche di “phishing (e-mail fasulle inviate, ad esempio, a nome della banca), “smishing” (sms ingannevoli inviati nella chat autentica della banca) e “vishing” (telefonata di un falso operatore bancario). Il “” ha l’obiettivo di sottrarre credenziali e dati sensibili dei conti correnti attraverso i codici “QR-Code”, cioè quelle immagini quadrate con moduli neri su fondo bianco che vediamo sempre più frequentemente su riviste e giornali o che troviamo incollate su molte vetrine di ristoranti e musei. I codici possono essere modificati per reindirizzare a link in grado di sottrarre dati e ...