Si allungano i tempi sul pagamento del reddito di cittadinanza da INPS

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ci sono alcune indicazioni che stanno arrivando da, per quanto concerne un tema delicato come quello deldeldi. Già, perché in tanti sono in attesa di un segnale da fine ottobre, dopo il nostro ultimo aggiornamento a tema. Evidentemente, l’accredito non è avvenuto entro lestiche previste ed in tanti si chiedono quali saranno gli scenari a medio termine sotto questo punto di vista. In realtà, la questione non è figlia di una problematica tecnica, a differenza di quanto era stato ipotizzato in un primo momento dagli stessi utenti. Più lunghi del previsto idelper ildi: chiarimenti daAlcuni chiarimenti sono arrivati direttamente ...

ForlìToday

...colpiscono anche gli imballaggi " continua Coldiretti regionale " dalla plastica per i vasetti dei fiori (+72%) al vetro (+40%) fino alla carta (+31%) per i quali peraltro sianche i......colpiscono anche gli imballaggi " continua Coldiretti regionale " dalla plastica per i vasetti dei fiori (+72%) al vetro (+40%) fino alla carta (+31%) per i quali peraltro sianche i... Bertinoro, ripartono i lavori in piazza del Duca. Si allungano i tempi per il cantiere in via Roma Il segretario confederale Angelo Colombini: "È opportuno rimarcare che il Parlamento italiano, con voto unanime – in un periodo nel quale il nostro Paese era in pieno stato emergenziale a causa della ...Il peggio è atteso nel weekend quando condizioni di maltempo, anche estremo, interesseranno dapprima il Centro-Nord e poi il Sud. Il transito del ciclone su tutte le regioni attiverà venti fortissimi ...