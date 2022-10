Ancora caldo a Halloween e Ognissanti | poi arrivano pioggia e neve

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Italia in una bolla africana: il nostro Paese sta vivendo un contesto meteo davvero eccezionale, sia per la durata piuttosto lunga di questa fase anomala, sia per le temperature che si mantengono su valori straordinariamente sopra la media. Tuttavia, dopo le giornate die dicontantoda Nord a Sud, ecco che nel corso della settimana è atteso un nuovo stravolgimento, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà tante piogge e un generale crollo delle temperature Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che le giornate di Lunedì 31 Ottobre e Martedì 1 Novembre trascorreranno all’insegna di un tempo ampiamente stabile (qualchesolo al Nordovest, segnale di un cambiamento), con temperature fuori dal normale; ...

anche considerando che questa ondata è avvenuta in un autunno anomalo, con la stagione fredda, che facilita la circolazione dei virus respiratori, che di fatto non èarrivata". Il...Da un lato il venir meno delle protezioni e il calo dell'attenzione sui comportamenti, dall'altro il caldo che aiuta a limitare la circolazione ...ANCONA - Sui social impazzano le foto del "91 agosto", come si diverte a chiamarlo qualcuno. È l'estate infinita. E dopo l'ottobrata, prepariamoci alla ...