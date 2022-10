Il G S Meomartini vince contro il Cus Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 29 ottobre il G. S.ha vinto la seconda partita del campionato regionale di Promozione maschile. C’era aria di festa sabato sera alla Tendostruttura Travaglione: la squadra di Promozione esordiva in casail CUS, ritrovando il pubblico sugli spalti e ai lati del campo, la musica, i tamburi, gli striscioni e tutto il divertimento che la pandemia aveva impedito negli scorsi anni. Le due compagini sono state accompagnate in campo da 24 emozionatissimi mini atleti dellae, dopo le foto di rito e il grido, ha preso il via una gara corretta ed equilibrata dal primo all’ultimo minuto. Coach Massimiliano Tipaldi, per questa serata, ha scelto di schierare in quintetto il capitano Giovanni De Lorenzo (l’unico atleta over 25 di questa squadra), con ...