Unghie a ballerina | tutto ciò che devi sapere per valorizzarle al meglio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le, conosciute anche come coffin nails (eh si, “bara”, la forma ci assomiglia) sono facilmente ottenibili attraverso una ricostruzione dalla forma squadrata che stringe verso la punta. Come sono Si tratta infatti di una forma che cerca di rendere più naturale ed elegante la classica unghia lunga e squadrata, limando i lati seguendo un’angolazione acuta. Il risultato è molto bello in quanto si adatta facilmente a tutte le mani, sfinando e allungando le dita e rendendo la mano più aggraziata. Visualizza questo post su Instagram Questo tipo ti unghia inoltre è facilmente portabile anche da chi non è molto abituato ad un’unghia lunga o ricostruita: l’angolazione infatti rende più difficile agganciarle e segue in maniera più naturale i movimenti della mano. Infatti è più difficile romperle e durano ...