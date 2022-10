F1 | Jack Doohan debutterà nelle prove libere del GP del Messico | una grande possibilità per il figlio di Mick

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Unada sfruttare. L’australianodel(cinque volte campione nel Motomondiale), farà il proprio debutto in F1 nel corso delledel GP del. Nel fine-settimana del 28-30 ottobre vedremo il classe 2003 australiano nell’abitacolo dell’Alpine. Per lui, chiaramente, un’emozione speciale: “Sono estremamente grato all’Alpine per avermi dato l’opportunità di guidarein. È sempre unonore guidare una vettura di F1. Spero di riuscire a farlo ogni settimana e credo questa esperienza sia un altro passo avanti verso il raggiungimento di questo traguardo“, le parole ...

Sky Sport

è pronto a scendere in pista nelle prove libere 1 del GP del Messico di F1 . Il figlio d'arte del campione di motociclismo Mick, nonché pilota australiano di appena diciannove anni, sarà ...L'australiano, figlio del campionissimo delle moto Mick, farà il debutto in F1 nel GP di Messico dove guiderà l'A522 Alpine nelle prime prove libere, replicando poi nell'ultima gara stagionale, quella ... Formula 1, GP Messico. Jack Doohan, figlio di Mick, correrà nelle prove libere 1 L'australiano Jack Doohan, figlio del campionissimo delle moto Mick, farà il debutto in F1 nel GP di Messico dove guiderà l'A522 Alpine nelle prime prove libere, replicando poi nell'ultima gara stagio ...Jack Doohan, figlio del cinque volte campione del mondo del Motomondiale Mick Doohan, sbarca in Formula 1 nel weekend di gara del Messico con Alpine: lo vedremo in pista nel corso delle PL1 al posto ...