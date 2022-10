Video Gol Juve - Empoli 4 - 0 | McKennie e Rabiot da calcio d' angolo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella gara dell'11ª giornata di Serie A, lasupera per 4 - 0 l'. In gol Kean,(doppietta). La metà delle reti bianconere ...

Nella gara dell'11ª giornata di Serie A, la Salernitana supera per 1 - 0 lo Spezia. Decide un grandi Mazzocchi. Prima del match, il saluto ...Nella gara dell'11ª giornata di Serie A, la Juve supera per 4 - 0 l'Empoli. InKean, McKennie e Rabiot (doppietta). La metà delle reti bianconere ...Il Milan torna al Maksimir di Zagabria per affrontare la Dinamo, ventidue anni dopo l'unico precedente in Champions ...Il Sassuolo rimonta e batte l'Hellas Verona per 2-1 al Mapei nel posticipo della 11^ giornata di Serie A, portandosi al 9° posto con 15 punti,.