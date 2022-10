Governo | Meloni a Soumahoro | ' una vergogna lo sfruttamento dei migranti in agricoltura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Succede di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade". Giorgia, nella replica alla Camera, chiede venia, 'richiamata all'ordine' per aver dato del tu al deputato di Sinistra e Verdi Aboubakar. "Il patriottismo - dice poi - non può che essere solidale. Oggi ho detto che è unaquella dei suicidi in carcere, è unaanche loin. Ci sentiamo impegnati a dare delle risposte. Per anni l'immigrazione di massa non controllata veniva giustificata da chi sosteneva che serviva perché gli immigrati facevano i lavori che gli italiani non volevano fare, che sarebbe stato sbagliato fermarla. Io penso che se lo accogli non puoi trattare un migrante come un lavoratore di serie B, ...