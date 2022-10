Calcio | Serie B Giudice | quattro squalificati per un turno

La Repubblica

Finalmente, Romelu Lukaku è vicinissimo a tornare tra i convocati. Lo conferma lo stesso Simone Inzaghi alla vigilia di Inter - Viktoria Plzen: "È pronto". Stesso discorso per Roberto Gagliardini, ...ROMA - L'Italia vuole prendersi gli Europei del 2032 , nel senso che vuole ospitarli. Ma per farlo, come spiegato dal nuovo ministro per lo Sport e i Giovani nel governo Meloni, Andrea Abodi , serve ... Calcio. Serie A 15mila euro di multa alla Roma per i cori contro i tifosi del Napoli Tra i tecnici, un turno a Lucarelli e Longo.MILANO (ITALPRESS) - Quattro calciatori, tutti per un turno, fermati dal giudice sportivo in serie B ...Si è esaurita con i posticipi di ieri l'undicesima giornata di Serie A. Che porta in dote anche uno squalificato ...