Amici 22 | NDG beccato in un fuori onda contro Rudy Zerbi | “Vaffanc*lo!” Scatta la polemica

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel daytime di22 il professoreha rimproverato il cantante NDG, a causa di alcune parole dette in un. NDG è arrivato ultimo nella classifica e dopo aver riottenuto la conferma della maglia da Lorella Cuccarini aveva detto adi stimarlo molto e che non ha accettato la critica di essere stato chiamato da lui vocalist e non cantante. Il ragazzo era stato molto educato nel rivolgersi al professore e aveva apprezzato il suo comportamento e la curiosità di sapere un’opinione. Tuttavia, successivamenteha fatto vedere un altro filmato nel quale NDG si è sfogato con gli altri ragazzi: Sono inca**atp nero, frate!a me quando arrivavo primo, nessun complimento, niente. Stavolta invece il vocalist ma vaff****. Ma quale ...