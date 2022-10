Il “mostro” è assolto | col caso Spacey muore il Metoo

(Di sabato 22 ottobre 2022) La sinistra libertaria divora i suoi figli. L’attore Kevin, vittima della più brutale caccia alla strega dai tempi di Mc Carthy, riabilitato praticamente da tutte le accuse,in giudizio ma è una soddisfazione ossuta, sterile. Se pure Hollywood, conforme alla sua ipocrisia carnivora, tornerà ad offrirgli chance, l’uomo è distrutto, l’uomo è finito: certe ingiustizie, con traumi annessi, non li superi. Ed è un uomo palesemente annientato quello che in aula, mentre il giudice lo riammette nel consorzio degli umani, non tanto delle star ma degli umani, mentre un giudice cancella l’infamia di accuse insostenibili, pedofilo, ladro, violentatore, bugiardo, abbassa la testa, ha un crollo, piange, abbraccia i legali, i pochi amici rimasti, abbraccia chi trova, ma da sconfitto, da morto in piedi.è la prima e più illustre ...

ilgazzettino.it

In primo grado il gup del tribunale di Palermo Claudia Rosini avevaLauria per il quale la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo aveva invece chiesto la condanna a 12 anni di reclusione.... quasi per esorcizzare una vita inesorabilmente collegata a quella delche non ha smesso di ... Quando viene, la maggioranza della cittadina lo ha però marchiato a vita e lo sconvolto ... «Ti spacco la testa contro il muro», marito-mostro condannato a 2 anni di galera Modernità e nostalgia nell’Asia di Tiziano Terzani”: in esposizione dal 20 ottobre al 6 novembre 2022 presso Oxy.gen Bresso le opere fotografiche del giornalista e scrittore Tiziano Terzani accompagna ...Subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, per Alberto Stasi arriva l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Determinante, in questo caso, la consulenza tecnica del Ris di Parma. Eppure anch ...