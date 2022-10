X Factor 2022 | domani scopriremo i 12 che andranno ai live show!

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di Last Call a Xi 12 artisti che accederanno ai, momento decisivo per la nuova edizione del talent di Sky È l’ultima chiamata per accedere aiShow di X, l’ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il palco dei. Giovedì 20 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, arrivano le Last Call, lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi decidono chi è dentro e chi è fuori, e non ci sono possibilità di appello. Nel backstage, a raccogliere i commenti a caldo di giudici e artisti, nonché a scandire i tempi di questa fase cruciale, Francesca Michielin. Per la prima volta nella storia di X, i giudici dovranno ...