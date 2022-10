Modugno | “Roma-Napoli | c’è una speranza per Anguissa”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) C’è unadi vedere in campo Frankinsecondo il giornalista di Sky FrancescoSecondo Francesco, giornalista di Sky Sport, c’è unadi vedere in campo Frankper la partita tra. L’inviato al seguito delle vicende partenopee è stato intervistato da Radio Kiss Kisse si è espresso sullo stato di forma della squadra di Luciano Spalletti nel corso della trasmissione Radio Goal: “I tempi sono stretti per il recupero di, ma c’è unae la voglia del calciatore di provarci. Servono le risposte del campo, ci sarebbe anche una necessità: va bene, c’è un organico ampio e che Ndombele ...

Contro la guerra ci sono più persone di quelle che potranno concentrarsi a. Grazie. Silvana Donno,(Ba) Grazie, gentile signora Donno. Lei ricorda un modo semplice ed efficace (e già ...... a Sanremo trionfa Domenicocon 'Nel blu dipinto di blu', Paul Anka e i Platters sono in ... 17, Torre Annunziata (NA); Mattia Patanè, 16, Riposto (CT); Gabriel Rennis, 16,; Samuel Rosica, ...Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sull'infortunio di Anguissa che lavora per esserci domenica contro la Roma.purtroppo non potrò partecipare alla manifestazione pacifista di Roma del 5 novembre, ma esporrò la bandiera della pace dal mio balcone. Ho pensato che, come me, tante persone non potranno esserci, ma ...