Zbigniew Brzezinski | l’ultimo geopolitico

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lo storico scozzese Thomas Carlyle, vissuto nell’Ottocento, è noto per aver teorizzato un nuovo modo di leggere la storia: non una ripetizione inevitabile di eventi simili tra loro, ma il risultato delle azioni di pochi condottieri. Grandi uomini che hanno guidato tanti, piccoli uomini, cambiando le sorti dell’umanità col proprio carisma e col proprio genio. InsideOver.

InsideOver

, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Carter, ha affermato che gli Stati Uniti dovevano impedire la realizzazione del 'sogno secolare di Mosca di avere un accesso ...Il leader di Mosca ha ricordato anche le teorie dell'ex consigliere per la Sicurezza nazionale americano,, favorevole a 'smembrare' l'intero territorio russo, salvo poi cambiare ... Chi era Zbigniew Brzezinski, lo stratega che lavorò per il collasso dell'Urss