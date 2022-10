I genitori di Renzi assolti nel processo per false fatture. Storia di un accanimento

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Corte d’appello di Firenze ha assolto, “perché il fatto non costituisce reato”, Tizianoe Laura Bovoli,dell'ex premier Matteo, nelriguardante la presunta ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fatture false, condanne per idiLa Corte d'Appello di Firenze ha assolto 'perché il fatto non costituisce reato' Tizianoe la moglie Laura Bovoli ,dell'ex premier Matteo, imputati per due presunte false fatture (risalenti all'estate 2015) emesse dalle loro società Party e Eventi 6 , che secondo l'accusa hanno procurato loro un ...La Corte d’appello di Firenze ha assolto Tiziano Renzi e Laura Bovoli dall'accusa di emissione di fatture false. In primo grado erano stati condannati a un anno e nove mesi ...“Il fatto non costituisce reato”: con questa motivazione i giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Firenze hanno assolto Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, condannati in pr ...