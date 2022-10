Anthony Rapp e la testimonianza nel processo civile contro Kevin Spacey

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ladiin undopo l'accusa di molestie sessualiha testimoniato martedì in unriguardo il disagio emotivo che l'attore gli ha causato. "Ogni volta che lo vedevo sullo schermo mi ricordava che non potevo sfuggire a quel ricordo", ha testimoniatonel corso delha citato in giudizionel 2020 per aggressione, percosse e inflizione intenzionale di stress emotivo. L'attore sostiene di essere ...

Michael Burnham (Sonequa Martin - Green), Saru (Doug Jones), Paul Stamets () e Sylvia Tilly (Mary Wiseman) stanno per ritornare, infatti, in nuovi 10 episodi nel quinto capitolo della ...Nel cast troviamo anche, Wilson Cruz, Doug Jones, Mary Wiseman, David Ajala e Blu del Barrio. Trovate tutte le notizie su Star Trek: Discovery nella nostra scheda. I film e le serie ...5 anni dopo le accuse di molestie che iniziarono a crepare e a far crollare la straordinaria carriera di Kevin Spacey, il divo due volte premio Oscar è finito alla sbarra a New York, al cospetto del s ...Le accuse di “molestie” che bloccarono vita e carriera di Kevin Spacey vengono discusse in queste ore in un tribunale di New York. Come riportano i quotidiani statunitensi il 63enne interprete di Hous ...