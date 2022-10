Immersive Basket Experience | Sky | Fastweb e Nvp sperimentano 5G nella produzione di contenuti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sky Italia,e NVP uniscono le forze per sperimentare l’uso della tecnologia 5Gdi eventi live, in modo da renderli sempre più immersivi. Grazie al progetto “” – presentato oggi al MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo – nel corso delle partite casalinghe dell’Olimpia Milano nell’edizione 2022/23 dell’Eurolega...

Sky Italia, Fastweb e NVP, azienda italiana che si occupa di produzione video, hanno unito le loro forze per dare il via al progetto "Experience": nel corso delle partite casalinghe ...Grazie al progetto "Experience" sarà sperimentata la produzione in modalità immersiva nel corso delle partite casalinghe dell'Olimpia Milano nell'edizione 2022/23 dell'Eurolega. Al ...Grazie al progetto “Immersive Basket Experience” – presentato oggi al MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo – nel corso delle partite casalinghe dell’Olimpia Milano nell’edizione 2022/23 ...Le partite dell'Olimpia Milano in Eurolega saranno riprese con 6 videocamere a 360° connesse tramite la rete 5G ...