Andrea Pirlo rischia l' esonero

Da Pep Guardiola a Claudio Ranieri, da Francesco Totti e Roberto Baggio ad: nessuno ha voluto far mancare la sua partecipazione al ...perde ancora con il suo Karagumruk e l'esonero sembra poter essere ormai vicino per l'ex Juventusperde ancora con il suo Karagumruk e l'esonero sembra poter essere ormai ...Andrea Pirlo non se la passa bene in Turchia, la sua difesa è la più perforata dell'intero campionato: il tecnico è a rischio esonero.Altra sconfitta per il Fatih Karagumruk, beffato al 95esimo dal Fenerbahce. La squadra dell'ex bianconero milita nei bassifondi, lui rischia il posto.