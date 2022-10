GP Giappone | trattore in pista | le reazioni di piloti e team principal

(Di domenica 9 ottobre 2022) È un gran premio che si porterà dietro numerose polemiche , quello di oggi in: dopo una brevissima prima porzione di gara, la direzione di gara ha deciso di sospendere il GP per via delle ...

È un gran premio che si porterà dietro numerose polemiche , quello di oggi in: dopo una brevissima prima porzione di gara, la direzione di gara ha deciso di sospendere il GP per via delle condizioni meteorologiche proibitive. In questa fase, i commissari hanno mandato ...Proprio a Suzuka il povero Jules Bianchi urtò unin safety - car nel GP del 2014 con le ... Piove a , da quelle parti delnon sbagliano le previsioni meteo. Dopo le prove libere del ...Tanti i piloti, e non solo, che hanno criticato aspramente la presenza di un mezzzo di soccorso in pista mentre le vetture stavano ancora girando: ecco le loro parole ...Inizio burrascoso per il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sul circuito di Suzuka ... dopo lo stop alla gara sono entrati in pista dei trattori per spostare le vetture di Sainz e Albon e il pilota ...