Bullismo | 14enne pestata in classe | nessuno l' aiuta | ma filmano tutto col cellulare

Ancora un attimo di. L'ennesimo ritratto da un video di 12 secondi diventato virale. Al centro dell'atto, avvenuto in una scuola della provincia di Roma, c'è unache è stata picchiata dai suoi compagni ...Unapicchiata. Un video di 12 secondi finito su internet e diventato virale. L'ennesimo atto diche ha come teatro una scuola della provincia di Roma. Si tratta di una prima superiore e ...Ancora un attimo di bullismo. L'ennesimo ritratto da un video di 12 secondi diventato virale. Al centro dell'atto, avvenuto in una scuola della provincia di Roma, ...14enne malmenata da un bullo: è quanto avvenuto in una scuola della provincia di Roma circa 10 giorni fa. L'episodio è documentato da un video ...