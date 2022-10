Ruby ter | la difesa di Karima | Giovane donna messa in un tritacarne

Lo ha detto l'avvocata Paola Broccardi, legale di Karima El Mahroug, a margine di un'udienza del processoin corso nell'aula bunker di via Ucelli di Nemi a Milano. "Credo che i nuovi ...È stato un grande incubo e spero di poter riavere indietro la sua vita e poterla vivere serenamente", ha detto Karima El Marough lasciando l'aula del processo, che la vede imputata con ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Si è presentata in aula a Milano anche Karima El Mahroug, insieme a Silvio Berlusconi uno dei 28 imputati nel processo Ruby Ter.