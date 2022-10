Tragedia allo stadio in Indonesia: 174 vittime dopo uno scontro (Di domenica 2 ottobre 2022) Una Tragedia che lascia attoniti è quella che è avvenuta ieri sera in Indonesia. A Malang, città dell’Isola di Java, si è registrata una feroce rissa da stadio a seguito della sconfitta dell’Arema FC, sconfitta in casa per 3 a 2 dalla Persebaya Surabaya, la storica squadra rivale con cui non perdeva da oltre vent’anni. Come hanno rilevato in seguito le indagini effettuate, la capienza dello Kanjuruhan Stadium era di 42 mila posti, tutti sold out, ma a fine partita all’incirca tre mila tifosi dell’Arena FC si sono precipitati sul campo per esprimere dissenso e malcontento. La Tragedia è iniziata dopo l’uccisione di due agenti della polizia. Subito dopo, le forze dell’ordine hanno iniziato a sparare grandi quantità di gas lacrimogeni, dando inizio al vero e proprio caos, ... Leggi su zon (Di domenica 2 ottobre 2022) Unache lascia attoniti è quella che è avvenuta ieri sera in. A Malang, città dell’Isola di Java, si è registrata una feroce rissa daa seguito della sconfitta dell’Arema FC, sconfitta in casa per 3 a 2 dalla Persebaya Surabaya, la storica squadra rivale con cui non perdeva da oltre vent’anni. Come hanno rilevato in seguito le indagini effettuate, la capienza dello Kanjuruhan Stadium era di 42 mila posti, tutti sold out, ma a fine partita all’incirca tre mila tifosi dell’Arena FC si sono precipitati sul campo per esprimere dissenso e malcontento. Laè iniziatal’uccisione di due agenti della polizia. Subito, le forze dell’ordine hanno iniziato a sparare grandi quantità di gas lacrimogeni, dando inizio al vero e proprio caos, ...

Inter : Le nostre più sentite condoglianze per la tragedia allo stadio Kanjuruhan, Malang. ?? - fanpage : Le immagini provenienti dall'Indonesia sono terribili e strazianti. Ma i retroscena dietro la tragedia consumatasi… - RaiNews : Le drammatiche immagini della tragedia avvenuta in uno stadio di Giava, in Indonesia: scontri tra i tifosi e le for… - aralfadil : RT @Inter: Le nostre più sentite condoglianze per la tragedia allo stadio Kanjuruhan, Malang. ?? - agusjkk : RT @Inter: Le nostre più sentite condoglianze per la tragedia allo stadio Kanjuruhan, Malang. ?? -