Loredana Lecciso a Domenica In, Romina Power manda una diffida: non si può nominare (Di domenica 2 ottobre 2022) Romina Power è stata ospite di Silvia Toffanin nelle prime puntate di Verissimo a differenza di quanto successo in passato, non ha inaugurato la nuova edizione di Domenica IN di Mara Venier. Non ci si aspettavano però la reazione della ex moglie di Al Bano, all'intervista di Loredana Lecciso nel salotto di Rai 1. Fino a qualche tempo fa, la Lecciso era ospite fisso di Mediaset ma stavolta, le parti si sono invertite e allora, ecco la diffida che non ti aspetti. All'inizio dell'intervista di Loredana, Mara Venier ha spiegato subito che non si sarebbe fatto il nome di Romina Power, spiegando anche alla compagna di Al Bano che è meglio evitare. "Non dobbiamo pubblicare niente, non dobbiamo dire niente perchè se no ci ...

