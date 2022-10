Gazzetta: le parole di Inzaghi hanno dato molto fastidio a Zhang (Di domenica 2 ottobre 2022) Le parole di Inzaghi hanno dato molto fastidio a Zhang. «Dove lavoro io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei». Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ieri l’Inter ha perso in casa 2-1 contro la Roma, quarta sconfitta in otto giornate di campionato. Quali vantaggi poteva portare, l’uscita in conferenza di Inzaghi di venerdì? Cosa aggiungeva, quel «la mia storia dimostra che dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei»? Nulla, né alla squadra né all’ambiente. Quelle parole hanno dato molto fastidio all’Inter, alla proprietà. A Steven Zhang non ha certo fatto piacere leggere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Ledi. «Dove lavoro io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei». Lo scrive oggi ladello Sport. Ieri l’Inter ha perso in casa 2-1 contro la Roma, quarta sconfitta in otto giornate di campionato. Quali vantaggi poteva portare, l’uscita in conferenza didi venerdì? Cosa aggiungeva, quel «la mia storia dimostra che dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei»? Nulla, né alla squadra né all’ambiente. Quelleall’Inter, alla proprietà. A Stevennon ha certo fatto piacere leggere ...

AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - napolista : Gazzetta: le parole di Inzaghi hanno dato molto fastidio a Zhang È sembrato un attacco al club, un’intromissione d… - GPeppe34N : RT @EdoardoMecca1: @Gazzetta_it Pensate avesse detto davvero queste parole. Ma non le ha dette. - brambatialex : @Gazzetta_it Non hanno più non solo gli occhi per piangere ma neanche più parole per nascondere il loro fallimento… - domenico_damore : RT @bruttapas: @marattin Farò un grafico del profilo medio che ha messo like: bevitore di grappa già alle 9 del mattino, evasore fiscale, u… -