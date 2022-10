(Di domenica 2 ottobre 2022) Sportweek intervista il tecnico della Cremonese, Massimiliano. Ha debuttato in Serie A per la prima volta quest’anno, a 52 anni e dopo oltre 20 anni di carriera. «Sono partito dal basso come giocatore e come allenatore, non ho avuto la visibilità di chi si è fatto un nome giocando. Ma passo dopo passo sono arrivato. E la considero una fortuna enorme. Ringrazio le società che mi hanno voluto e tutti i giocatori che ho allenato». Racconta il suo percorso. «Mio padre disegnava scarpe. Io amavo il pallone, ma dovevo anche lavorare. Per cui, con mio fratello, dal ’92 al 2013, ho fatto il rappresentante di suole delle calzature. Ma non ho mai voluto lasciare il pallone. Nel 2008 allenavo il Tuttocuoio per 700 euro al mese. Quando ho conosciuto Carla, la mia futura moglie, le ho confessato subito quanto amassi il calcio. Abbiamo avuto tre figli. Intanto ho iniziato a ...

napolista : Alvini: «Il successo? Non è per forza una vittoria, ma un viaggio di gruppo, un cammino comune» A Sportweek: «Quan… -

Juventus News 24

che, a dire il vero, era nell'aria dopo i tre pareggi racimolati negli ultimi quattro ... In difesapotrebbe affidarsi ad Hendry , favorito su Bianchetti. In mezzo Ascacibar avrà ...... mentre la squadra diha perso 4 - 0 contro la Lazio e finora non ha mai vinto in campionato, come la Sampdoria. Come arrivano Dopo ilcontro la Salernitana, il Lecce potrebbe ... Alvini: «Var Quanto successo ieri lascia una macchia. Dico che...» Nella sfida contro la compagine grigiorossa potrebbe esordire Samuel Umtiti. Colombo, si candida per una maglia da titolare ...Dopo Monza e Salernitana oggi pomeriggio sulla strada del Lecce si presenta la Cremonese per il terzo scontro diretto consecutivo sulla strada della permanenza in serie A. Le prime due sfide, giocate.