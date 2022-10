Salernitana: Fazio out per il Sassuolo, tra i convocati c’è Radovanovic (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Sassuolo e Salernitana. Il tecnico granata dovrà fare a meno di Federico Fazio per il match con i neroverdi. L’argentino ha alzato bandiera bianca, unendosi ai “soliti” assenti Lovato, Bohinen e Ribery. Regolarmente a disposizione, invece, Ivan Radovanovic. Questo l’elenco completo: PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Davide Nicola ha diramato la lista deiper la gara in programma domani tra. Il tecnico granata dovrà fare a meno di Federicoper il match con i neroverdi. L’argentino ha alzato bandiera bianca, unendosi ai “soliti” assenti Lovato, Bohinen e Ribery. Regolarmente a disposizione, invece, Ivan. Questo l’elenco completo: PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi,, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

