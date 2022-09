(Di venerdì 30 settembre 2022) In queste ore è emersa una notizia entusiasmante per i fan della1. Sky, infatti, ha deciso dire lacon la1 per, ovvero, fino al 2027. Questo, dunque, vuol dire che i fan potranno continuare ad assistere alle gare di auto su tale piattaforma ancora per molto tempo. Vediamo tutto quello che è emerso. Ecco la decisione di Sky sul rinnovo dellacon la1 Sky ha deciso dire in maniera quinquennale lacon la1. La piattaforma, dunque, continuerà a trasmettere contenuti legati alle gare automobilistiche, le qualifiche e le sessioni di prova libere. Tutto ciò potrà essere visto su Sky Sport F1 e in streaming su ...

tuttopuntotv : Sky rinnova la partnership con la Formula 1 per altri 5 anni: tutti i dettagli #formula1 #f1 #F12022 - Claplaz : Sky Italia rinnova l'esclusiva con la Formula Uno fino al 2027. - federicob95 : RT @P300it: F1 | Sky Sport rinnova i diritti fino al 2027 ? di Marco Colletta ?? - francescosegato : Sky rinnova i diritti. La Ferrari rinnova i problemi. #F1 #SingaporeGP - MarcoColletta : RT @P300it: F1 | Sky Sport rinnova i diritti fino al 2027 ? di Marco Colletta ?? -

l'esclusiva con Liberty e la scelta della pay non sorprende. La Ferrari e Charles Leclerc vanno bene anche se non benissimo. Il prodotto Formula 1 è carico di campioni e negli ultimi anni ...... Alex Meret Meretcol Napoli. Il nuovo contratto tra il Napoli e Meret è cosa ormai fatta. Anche se mancano le firme.scrive che firmerà fino al 2024 , per la Gazzetta invece l'accordo è ...Sky Sport resta la casa della Formula 1 in esclusiva per altri 5 anni. Rinnovati i diritti televisivi fino al 2027 ...La media e tech company di Comcast ha annunciato il rinnovo dell’accordo di esclusiva della Formula 1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente. In Italia patto fino al 2027, con Now e Tv8 nel pacchetto.