NordStream | chiesta indagine internazionale | timori per ambiente

(Di giovedì 29 settembre 2022) Un'sulle esplosioni che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e 2: la riarriva sia dalla Nato che dalla Russia, ma in attesa di un accordo in materia la zona rimane isolata e una valutazione dei danni - preambolo necessario ad una eventuale ripresa del servizio - rimane al momento impossibile, mentre cresce il rischio di danni ambientali. Questa mattina la Guardia costiera svedese ha scoperto una quarta perdita dai gasdotti (due si sono verificate nelle acque della zona economica esclusiva svedese e due in quelle danesi); secondo l'operatore dell'impianto la perdita dal gasdotto Nord Stream 1 dovrebbe cessare probabilmente lunedì. Più complicato invece stabilire il rientro in funzione dell'impianto: "Fino a che non si avranno i risultati delle valutazioni dei danni, non è possibile fare previsioni, ...

La Nato ha confermato di essere favorevole all'avvio di un' indagine per stabilire le cause delle perdite: 'Il danno ai gasdotti1 e2 nelle acque internazionali del Mar Baltico ...La Nato ha confermato di essere favorevole all'avvio di un' indagine per stabilire le cause delle perdite: "Il danno ai gasdotti1 e2 nelle acque internazionali del Mar Baltico ..."Servirebbe adesso un segnale italiano, un segnale chiaro in direzione della trattativa, che però non arriverà..." ...MOSCA (Reuters) - Gli incidenti verificatisi in due importanti gasdotti sottomarini che collegano la Russia alla Germania sembrano "un atto di terrorismo" e richiedono un'indagine congiunta tra divers ...