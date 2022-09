La Lazio rischia di perdere Romero a parametro zero (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lazio, Luka Romero gioca poco e per ora non rinnova, i biancocelesti rischiano di perderlo a parametro zero La Lazio rischia di perdere a zero Luka Romero. Ma qual è la situazione del giovane attaccante argentino? L’allarme, come sottolineato da Il Tempo, sarebbe scattato da qualche settimana. E questo perché da novembre, quanto il ragazzo compirà 18 anni e potrebbe accordarsi con qualsiasi squadra. L’agente Ramadani attende una chiamata della società biancoceleste, ma la situazione sembrerebbe essersi complicata anche per lo scarso utilizzo, nonostante gli attestati di stima. Chissà che, nel tour de force previsto prima a novembre, Romero non trovi spazio, sbloccando anche la situazione contrattuale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022), Luka Romero gioca poco e per ora non rinnova, i biancocelestino di perderlo aLadiLuka Romero. Ma qual è la situazione del giovane attaccante argentino? L’allarme, come sottolineato da Il Tempo, sarebbe scattato da qualche settimana. E questo perché da novembre, quanto il ragazzo compirà 18 anni e potrebbe accordarsi con qualsiasi squadra. L’agente Ramadani attende una chiamata della società biancoceleste, ma la situazione sembrerebbe essersi complicata anche per lo scarso utilizzo, nonostante gli attestati di stima. Chissà che, nel tour de force previsto prima a novembre, Romero non trovi spazio, sbloccando anche la situazione contrattuale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU ...

