Sci alpino | la squadra di gigante maschile in raduno a Saas fee

(Di martedì 27 settembre 2022) La Nazionale italianadisarà inda giovedì 29 settembre a mercoledì 5 ottobre in Svizzera, sulle piste difee. I convocati per la trasferta elvetica sono Luca De Alprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Alex Hofer. Gli azzurri saranno guidati dai tecnici federali composta da Peter Fill, Ruggero Muzzarelli, Riccardo Coriani, Maurizio Urbani, Davide Marchetti e Fabio Della Torre. Foto: Lapresse

