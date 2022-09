Sampdoria, Lanna esclude un Ferrero bis: la sua risposta è chiara (Di lunedì 26 settembre 2022) Marco Lanna esclude un ritorno di Massimo Ferrero alla Sampdoria: ecco cosa ha detto sull’ex presidente blucerchiato Tiene sempre banco la cessione della Sampdoria. Dopo le parole di Francesco Di Silvio c’è grande attesa per tutta la documentazione che dovrebbe porre fine alla chiacchierata trattativa per l’acquisto del club. Marco Lanna, a margine della festa al club Tamburino di Pegli. Ferrero – «Ritorno? Credo che sia lui il primo a non volerlo», questa la risposta di Lanna, come riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Marcoun ritorno di Massimoalla: ecco cosa ha detto sull’ex presidente blucerchiato Tiene sempre banco la cessione della. Dopo le parole di Francesco Di Silvio c’è grande attesa per tutta la documentazione che dovrebbe porre fine alla chiacchierata trattativa per l’acquisto del club. Marco, a margine della festa al club Tamburino di Pegli.– «Ritorno? Credo che sia lui il primo a non volerlo», questa ladi, come riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

