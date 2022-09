Grande Fratello Vip 7, terza puntata: commenti a caldo (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle 21.40, su Canale 5, la terza puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle 21.40, su Canale 5, ladella settima edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - Adnkronos : 'Durante le #elezioni il popolo è sovrano ed è insindacabile. Ma le campagne elettorali stile 'Grande Fratello' a c… - ang7999lagoccia : RT @dario_head: Luigi Di Maio al Grande Fratello VIP 2023 - noventano : @maxpesciolino Isola dei Famosi o Grande Fratello VIP? (Ballando con le stelle ha già chiuso il casting) -