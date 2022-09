Bonus 200 euro per gli autonomi: al via le domande, a chi spetta e quali sono i requisiti (Di domenica 25 settembre 2022) Il conto alla rovescia è finito: domani, lunedì 26 settembre, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per i professionisti associati alle Casse di previdenza private parte il click-day per richiedere il Bonus di 200 euro, quell’indennità prevista dal decreto Aiuti. A patto, però, che vengano rispettati dei requisiti. quali lavoratori autonomi posso richiedere il Bonus di 200 euro Dalle ore 12.00 di domani, 26 settembre 2022, prenderà il via la procedura telematica per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’articolo 33 del Decreto Aiuti Bis (DL n. 50 del 17/5/22) per i lavoratori autonomi e gli iscritti alle Casse obbligatorie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Il conto alla rovescia è finito: domani, lunedì 26 settembre, per i lavoratoriiscritti all’Inps e per i professionisti associati alle Casse di previdenza private parte il click-day per richiedere ildi 200, quell’indennità prevista dal decreto Aiuti. A patto, però, che vengano riti deilavoratoriposso richiedere ildi 200Dalle ore 12.00 di domani, 26 settembre 2022, prenderà il via la procedura telematica per la presentazione delleper ottenere l’indennità una tantum di 200prevista dall’articolo 33 del Decreto Aiuti Bis (DL n. 50 del 17/5/22) per i lavoratorie gli iscritti alle Casse obbligatorie ...

