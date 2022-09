Inghilterra, Southgate: “Mancata decisione in attacco, ma la direzione è quella giusta” (Di venerdì 23 settembre 2022) Gareth Southgate, tecnico dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta di San Siro contro l’Italia nel post gara.“E’ difficile essere critici sulla performance, abbiamo avuto il possesso palla e dei tiri in porta. E’ Mancata qualità e decisione in attacco, in difesa penso che abbiamo fatto bene. La direzione penso ugualmente che sia quella giusta, nonostante il risultato”. Sui fischi dei tifosi inglesi a fine partita, ha dichiarato: “Capisco la reazione del pubblico, ma anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Pensavamo di poter vincere, ma non è stato così. Cercheremo di fare il possibile e mantenerci concentrati sui nostri obiettivi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Gareth, tecnico dell’, ha commentato la sconfitta di San Siro contro l’Italia nel post gara.“E’ difficile essere critici sulla performance, abbiamo avuto il possesso palla e dei tiri in porta. E’qualità ein, in difesa penso che abbiamo fatto bene. Lapenso ugualmente che sia, nonostante il risultato”. Sui fischi dei tifosi inglesi a fine partita, ha dichiarato: “Capisco la reazione del pubblico, ma anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Pensavamo di poter vincere, ma non è stato così. Cercheremo di fare il possibile e mantenerci concentrati sui nostri obiettivi”. SportFace.

DiMarzio : #NationsLeague | @England, i convocati di #Southgate e la probabile formazione per la partita contro gli @Azzurri - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Inghilterra, Southgate: 'La direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta' - DiMarzio : Alla scoperta di Ivan #Toney, attaccante convocato da #Southgate con l’#Inghilterra. La sua storia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Inghilterra, Southgate: 'E' mancata qualità in fase offensiva' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Inghilterra, Southgate: 'E' mancata qualità in fase offensiva' -