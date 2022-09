“Sei in trappola…”: Elenoire Ferruzzi travolta dal desiderio, glielo dice in faccia [VIDEO] (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi non riesce più a contenersi, dopo averlo confessato all’amica, esplode: lo dice anche a lui Elenoire Ferruzzi (Mediaset Infinity)Sono passati pochi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Una delle protagoniste di questo GF Vip è sicuramente Elenoire Ferruzzi. Aveva già conquistato il podio ancora prima di entrare nella Casa e varcare la stanza rossa: fu lei ad iniziare a insultare l’opinionista Sonia Bruganelli su Twitter, facendosi già conoscere dal pubblico. Adesso che è entrata nella Casa riesce comunque a mantenere spesso le telecamere su di lei: fin dall’inizio è stato chiaro il suo interessamento a Luca Salatino. Più volte Elenoire gli si è avvicinata cercando un contatto, ad esempio facendosi alzare la spallina del ... Leggi su direttanews (Di giovedì 22 settembre 2022)non riesce più a contenersi, dopo averlo confessato all’amica, esplode: loanche a lui(Mediaset Infinity)Sono passati pochi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Una delle protagoniste di questo GF Vip è sicuramente. Aveva già conquistato il podio ancora prima di entrare nella Casa e varcare la stanza rossa: fu lei ad iniziare a insultare l’opinionista Sonia Bruganelli su Twitter, facendosi già conoscere dal pubblico. Adesso che è entrata nella Casa riesce comunque a mantenere spesso le telecamere su di lei: fin dall’inizio è stato chiaro il suo interessamento a Luca Salatino. Più voltegli si è avvicinata cercando un contatto, ad esempio facendosi alzare la spallina del ...

