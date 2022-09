Iran, 8 vittime nelle proteste per la morte di Mahsa Amini. E Teheran annuncia: “Possibile interruzione di Internet per sicurezza” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Otto persone sono state uccise dalle forze di sicurezza nella regione curda dell’Iran durante le proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e deceduta per i maltrattamenti. Le vittime, secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, sarebbero state uccise con colpi di arma da fuoco in Kurdistan (regione di origine di Mahsa), dove la polizia ha sparato contro uomini, donne e bambini scesi nelle strade. Una sesta vittima è un agente. Di fronte alle proteste, il ministro delle Comunicazioni di Teheran, Issa Zarepour, ha detto che l’accesso a Internet in Iran potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Otto persone sono state uccise dalle forze dinella regione curda dell’durante leper ladi, la 22enne arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e deceduta per i maltrattamenti. Le, secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, sarebbero state uccise con colpi di arma da fuoco in Kurdistan (regione di origine di), dove la polizia ha sparato contro uomini, donne e bambini scesistrade. Una sesta vittima è un agente. Di fronte alle, il ministro delle Comunicazioni di, Issa Zarepour, ha detto che l’accesso ainpotrebbe ...

