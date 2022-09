Enjoy - Anche a Bologna sbarcano le Yoyo elettriche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo Torino - e in attesa di sbarcare Anche a Firenze, Milano e Roma - Enjoy mette sulle strade bolognesi le Xev Yoyo, quadricicli elettrici a due posti con la possibilità di fare battery swapping. Sono 50 le Yoyo verde lime che si uniscono alla flotta già disponibile in città per il servizio di car sharing in free floating della Eni, che già conta 155 veicoli tra auto e cargo e che, dal suo arrivo in città nel 2018, ha effettuato già oltre 340.000 noleggi, sui 29 milioni fatti in tutta Italia. La tariffa è di 0,29 euro al minuto a cui, dal 29 settembre, si aggiungerà un costo fisso pari a un euro per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio. Le 50 Yoyo, con una velocità massima di 80 km/h e una autonomia fino a 150 chilometri, sono fornite con una contratto di noleggio a lungo termine da Sifà, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo Torino - e in attesa di sbarcarea Firenze, Milano e Roma -mette sulle strade bolognesi le Xev, quadricicli elettrici a due posti con la possibilità di fare battery swapping. Sono 50 leverde lime che si uniscono alla flotta già disponibile in città per il servizio di car sharing in free floating della Eni, che già conta 155 veicoli tra auto e cargo e che, dal suo arrivo in città nel 2018, ha effettuato già oltre 340.000 noleggi, sui 29 milioni fatti in tutta Italia. La tariffa è di 0,29 euro al minuto a cui, dal 29 settembre, si aggiungerà un costo fisso pari a un euro per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio. Le 50, con una velocità massima di 80 km/h e una autonomia fino a 150 chilometri, sono fornite con una contratto di noleggio a lungo termine da Sifà, ...

