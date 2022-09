Addio al Barcellona: Xavi l’erede lo prende dall’Inter (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Barcellona vive una fase di transizione e passaggio con un taglio rispetto al recente passato. La squadra di Xavi prende forma, ma la rivoluzione continuerà la prossima estate con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilvive una fase di transizione e passaggio con un taglio rispetto al recente passato. La squadra diforma, ma la rivoluzione continuerà la prossima estate con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Luxgraph : Sport: 'Barcellona, addio Busquets a fine stagione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ESPANYOL - Braithwaite: 'Addio al Barcellona? L'allenatore non credeva in me ed io volevo giocare...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ESPANYOL - Braithwaite: 'Addio al Barcellona? L'allenatore non credeva in me ed io volevo giocare...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ESPANYOL - Braithwaite: 'Addio al Barcellona? L'allenatore non credeva in me ed io volevo giocare...' - napolimagazine : ESPANYOL - Braithwaite: 'Addio al Barcellona? L'allenatore non credeva in me ed io volevo giocare...' -