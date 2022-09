Superbonus, i lavori devono essere dimostrati con un video (Di martedì 20 settembre 2022) Non solo progetti, disegni, misure, rilievi ma anche foto e video. Del prima e del dopo. Avere le agevolazioni del Superbonus implica il fornire una serie di documenti. Tra questi ora ci sono... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) Non solo progetti, disegni, misure, rilievi ma anche foto e. Del prima e del dopo. Avere le agevolazioni delimplica il fornire una serie di documenti. Tra questi ora ci sono...

repubblica : Superbonus, le banche chiedono le prove dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' - rosariamato : Superbonus, la prova dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' - serenel14278447 : Superbonus, la prova dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' - GiovanniDrogo19 : “#Superbonus, la prova dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber'”Ah, ora tutti hanno uno s… - marisabelm12 : RT @repubblica: Superbonus, le banche chiedono le prove dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' -