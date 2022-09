Il tentativo di Meta di rifarsi una verginità in vista delle elezioni (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Spesso accusata di essere strumento di chi vuole avvelenare il dibattito sociale e politico, Meta tenta di correre ai ripari in vista delle elezioni del 25 settembre e di contrastare le interferenze, rimuovere i contenuti che disincentivano al voto o che trasmettono informazioni errate e attivare già promemoria elettorali per informare le persone e reindirizzarle al sito web del Ministero dell'Interno. E poi ancora, collaborare con le istituzioni competenti in materia elettorale e con fact-checker indipendenti per aiutare le persone ad accedere a informazioni affidabili sulle elezioni e ridurre la diffusione di disinformazione. Attivare inoltre un centro operativo virtuale per le elezioni per identificare potenziali minacce in tempo reale e prendere provvedimenti in tempi ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Spesso accusata di essere strumento di chi vuole avvelenare il dibattito sociale e politico,tenta di correre ai ripari indel 25 settembre e di contrastare le interferenze, rimuovere i contenuti che disincentivano al voto o che trasmettono informazioni errate e attivare già promemoria elettorali per informare le persone e reindirizzarle al sito web del Ministero dell'Interno. E poi ancora, collaborare con le istituzioni competenti in materia elettorale e con fact-checker indipendenti per aiutare le persone ad accedere a informazioni affidabili sullee ridurre la diffusione di disinformazione. Attivare inoltre un centro operativo virtuale per leper identificare potenziali minacce in tempo reale e prendere provvedimenti in tempi ...

fisco24_info : Il tentativo di Meta di rifarsi una verginità in vista delle elezioni: AGI - Spesso accusata di essere strumento di… - CyntheeuhP : Italy: Market Wire 'La Settimana passata si e’ aperta con un tentativo di recupero dell’euro contro il dollaro: lun… - ReggianaLIVE : 11' Nulla da fare al terzo tentativo, Reggiana costretta a ripartire dalla sua metà campo #ALEREG - OlivieroBomberV : RT @Maru9___: Passato esame difficilissimo al quarto tentativo. Cos’ho imparato da questa esperienza? Non studiate per un esame ma provatel… - Krunic_falso_9 : RT @Maru9___: Passato esame difficilissimo al quarto tentativo. Cos’ho imparato da questa esperienza? Non studiate per un esame ma provatel… -