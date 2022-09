Sampdoria, Giampaolo a rischio esonero: i nomi dei sostituti, due ex ed una suggestione (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo a rischio la posizione almeno di tre allenatori. La situazione più delicata è quella che riguarda Massimiliano Allegri, la Juventus è reduce da una sconfitta pesantissima contro il Monza. In bilico anche la posizione di Simone Inzaghi dopo il brutto ko dell’Inter contro l’Udinese e un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Situazione delicatissima anche in casa Sampdoria, all’ultimo posto in classifica. Il rendimento della squadra blucerchiata è stato quasi drammatico, in 7 partite ha conquistato appena due punti frutto di due pareggi, nessuna vittoria e ben 5 sconfitte con il peggior attacco e una delle peggiori difese. L’allenatore Giampaolo non è riuscito a mettere in mostra il suo gioco ed è a rischio esonero. Gli ultimi mesi del club ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo ala posizione almeno di tre allenatori. La situazione più delicata è quella che riguarda Massimiliano Allegri, la Juventus è reduce da una sconfitta pesantissima contro il Monza. In bilico anche la posizione di Simone Inzaghi dopo il brutto ko dell’Inter contro l’Udinese e un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Situazione delicatissima anche in casa, all’ultimo posto in classifica. Il rendimento della squadra blucerchiata è stato quasi drammatico, in 7 partite ha conquistato appena due punti frutto di due pareggi, nessuna vittoria e ben 5 sconfitte con il peggior attacco e una delle peggiori difese. L’allenatorenon è riuscito a mettere in mostra il suo gioco ed è a. Gli ultimi mesi del club ...

