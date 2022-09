Sampdoria, domani si riunisce il CdA: in bilico la posizione di Giampaolo (Di lunedì 19 settembre 2022) Giornata importante quella di domani in casa Sampdoria. Il CdA parlerà sia di questioni finanziare, punto primo all’ordine del giorno che, della posizione del tecnico Marco Giampaolo, in bilico dopo l’ultima sconfitta in campionato. Da parte dell’Area Tecnica c’è la volontà di confermarlo, ma all’interno del CdA ci sarebbe la volontà da parte di qualche membro di esonerarlo. La soluzione potrebbe però portare, vista la difficoltà economica del club, al ritorno di Roberto D’Aversa, ancora a libro paga fino al prossimo giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Giornata importante quella diin casa. Il CdA parlerà sia di questioni finanziare, punto primo all’ordine del giorno che, delladel tecnico Marco, indopo l’ultima sconfitta in campionato. Da parte dell’Area Tecnica c’è la volontà di confermarlo, ma all’interno del CdA ci sarebbe la volontà da parte di qualche membro di esonerarlo. La soluzione potrebbe però portare, vista la difficoltà economica del club, al ritorno di Roberto D’Aversa, ancora a libro paga fino al prossimo giugno. SportFace.

